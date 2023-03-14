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Newsweek узнал о главном страхе Байдена

Обозреватель Ник Рейнольдс в материале для журнала Newsweek указал на опасности для банковской системы США.

По его мнению, крах банков приведет к панике.

«Это то, что не хочет видеть ни один глава государства», — приводятся в публикации мнения экспертов.

Автор добавил, что президент Джо Байден боялся именно такой паники. Его администрация по-прежнему пытается избежать рецессии. Однако этого будет сложно достичь на фоне высокой инфляции и сложной ситуации на рынке труда.

Капитализация мирового финансового сектора в ходе торгов 10 и 13 марта сократилась на $465 млрд. Инвесторы стали массово распродавать акции кредитных организаций после краха Silicon Valley Bank, напоминает Общественная служба новостей.

Отмечается, что сильнее всего в ходе торгов накануне пострадали акции региональных американских банков. В частности, отраслевой индекс KBW Bank за один день торгов рухнул на 11,66%.

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