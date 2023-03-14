Инфляция в Финляндии подскочила до 8,8% на фоне роста ставок по ипотеке

Инфляция в Финляндии в феврале 2023 года ускорилась до 8,8% на фоне роста ставок по ипотеке. Об этом сообщается на сайте статистического ведомства страны.

Уровень инфляции в Финляндии в феврале поднялся до 8,8%, в то время как месяцем ранее этот показатель был на уровне 8,4%. В частности, рост инфляции связан с повышением средней процентной ставки по жилищным кредитам и ростом цен на теплоснабжение.

В сообщении указали, что центы в феврале также выросли и за счет подорожания электроэнергии.

13 марта телерадиовещательная компания Yle сообщила, что жители Финляндии из-за энергетического кризиса в 2022 году заплатили по счетам за электроэнергию на €5 млрд больше по сравнению с 2021 годом. По ее данным, во второй половине 2022 года средняя цена за киловатт-час достигла 20 центов, в то время как в 2020 году она составляла 2,8 цента.

До этого Bloomberg со ссылкой на данные Статистического управления скандинавской страны сообщил, что к началу 2023 года экономика Швеции вслед за Финляндией оказалась на пороге рецессии. По итогам четвертого квартала 2022 года объем внутреннего валового продукта (ВВП) страны сократился на 0,9% после роста в предыдущем трехмесячном периоде.