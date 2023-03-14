Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, как проблемы в банковской системе США повлияют на Россию

Песков заявил, что проблемы с банками в США почти никак не повлияют на ситуацию в России

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга высказался о влиянии проблем в банковской системе США на Россию.

Представителя Кремля спросили, могут ли проблемы с банками в Соединенных Штатах «перекинуться» на российскую банковскую систему.

В ответ он заявил, что «сейчас практически нет», так как у банковской системы РФ, конечно же, есть «определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы», но она находится в большей своей части под незаконными санкциями, введенными коллективным Западом.

«Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», — сказал Песков.

Ранее бывший помощник министра финансов США при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что банковская система США небезопасна.

10 марта в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB). Банкротство связали с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы США.

13 марта стало известно, что в штате Нью-Йорк власти закрыли Signature Bank из-за системных рисков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть