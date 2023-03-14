В Кремле рассказали, как проблемы в банковской системе США повлияют на Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга высказался о влиянии проблем в банковской системе США на Россию.

Представителя Кремля спросили, могут ли проблемы с банками в Соединенных Штатах «перекинуться» на российскую банковскую систему.

В ответ он заявил, что «сейчас практически нет», так как у банковской системы РФ, конечно же, есть «определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы», но она находится в большей своей части под незаконными санкциями, введенными коллективным Западом.

«Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», — сказал Песков.

Ранее бывший помощник министра финансов США при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что банковская система США небезопасна.

10 марта в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB). Банкротство связали с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы США.

13 марта стало известно, что в штате Нью-Йорк власти закрыли Signature Bank из-за системных рисков.