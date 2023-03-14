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ЕС увеличил на €2,2 млрд объем спонсирующего Украину фонда мира

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Евросоюз увеличил объем Европейского фонда мира (European Peace Facility), из которого оплачиваются поставки оружия на Украину, на €2,2 млрд.

В декабре прошлого года министры иностранных дел стран ЕС согласовали увеличение размера фонда на €2 млрд, Совет ЕС утвердил это решение в начале марта 2023-го.

EPF был создан в марте 2021 года для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Изначально планировалось выделить фонду около €5,7 млрд на период с 2021-го по 2027-й год.

По информации Bloomberg, более половины фонда было выделено на военную помощь Украине, и в Евросоюзе намерены продолжить поддерживать Киев.

Новость дополняется.

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