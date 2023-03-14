Александр Ведяхин: в России проблем с банковской системой нет

Российская банковская система устойчива, поэтому проблем, подобных ситуации с рядом американских банков, возникнуть не может. Об этом заявил во время выступления в Совете Федерации первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, сообщает ТАСС.

«Те проблемы, которые случились у них, я думаю, что вот этого произойти в России точно не может. У нас регулятор действует абсолютно по-другому, и в общем-то мы видим, что у нас проблем с банковской системой нет», — отметил он.

Ведяхин подчеркнул, что американский банк Silicon Valley Bank не проходил стресс-тесты и не смог получить у местного регулятора необходимую ликвидность, в результате чего был вынужден продавать активы.

Ранее сообщалось, что в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB).

«Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов конкурсным управляющим», — говорилось в сообщении.