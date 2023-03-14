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РИА Новости: отключение России от системы SWIFT очень тормозит торговлю РФ с Европой

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Агентство РИА Новости со ссылкой на гендиректора Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олега Прозорова написало, что отключение России от международной системы расчетов SWIFT существенно тормозит торговлю между РФ и Евросоюзом.

«Конечно, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT. Кстати, это Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, было членом нашей палаты», — цитирует агентство Прозорова.

Как говорится в публикации, теперь каждый перевод из России требует вмешательства специального отдела. Он должен проверять наличие санкционных составляющих в той или иной транзакции, уточняется в статье.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью RT заявил, что отключение от SWIFT, Visa и Mastercard никак не повлияло на стабильность внутренних финансовых транзакций в РФ. Он уточнил, что Министерство финансов «почувствовало» заморозку зарубежных активов, но Россия «довольно быстро переориентировалась с Запада на Восток».

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