РИА Новости: затраты Европы на покупку газа в 2022 году выросли в 3,3 раза, до 208 млрд евро

Агентство РИА Новости на основе расчетов по данным Евростата написало, что Евросоюз потратил на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остальных стран мира в прошлом году в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Расходы Евросоюза выросли с 62,5 млрд до 208 млрд евро.

Как говорится в публикации, впервые за много лет значительная часть расходов пришлась на сжиженный природный газ (СПГ), а не на поставки по трубопроводу — 109,4 млрд и 98,6 млрд евро соответственно.

Крупнейшим продавцом СПГ в Евросоюз в 2022 году стали США: траты на поставки из Штатов выросли в 7 раз — до 48,4 млрд евро. При этом за российское топливо Европа заплатила по результатам прошлого года рекордные 47,6 млрд евро, из которых 16,2 млрд пришлись на СПГ.

Россия осталась лидером по доходам от реализации трубопроводного газа: траты Евросоюза по данной позиции выросли до максимальных за последние десятилетия 31,4 млрд евро.