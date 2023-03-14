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«Ъ»: ФРС США спасла мировую финансовую систему за пару часов

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Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

Газета «Коммерсант» написала, что банкротство американского банка Silicon Valley и его группы 13 марта привело к существенным сдвигам во внутренней политике Штатов. Президент страны Джо Байден тогда же пообещал принять все нужные меры для того, чтобы разрешить банковский кризис, который возник на фоне банкротства SVB.

Также глава США пообещал ужесточить банковское регулирование, частично ослабленное во время президентства Дональда Трампа. Речь, в том числе, идет об уменьшении порога отнесения банка к системно значимым (что предполагает более жесткий надзор) с $50 млрд до $250 млрд. Данные поправки были одобрены в мае 2018 года. Обращение Байдена было сделано на фоне падения акций не только американских, но и европейских банков.

Как говорится в публикации, в пятницу SVB перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Банк фактически обанкротился за два дня. Президент Штатов Джо Байден пообещал наказать всех, кто причастен к банкротству SVB. Также Байден подчеркнул, что все вкладчики кредитной организации получат свои средства. В статье отмечается, что во избежание мировой паники вкладчики банка и другие страны не потеряют ничего «в кратчайшие сроки», но деньги их будут несколько дороже во всем мире. Проблема была решена властями США буквально за пару часов, добавляется в материале.

Байден в своем выступлении отметил, что граждане США не понесут потерь из-за ситуаций с Silicon Valley и Signature Bank.

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