Kyodo: Япония в 2022 году выделила $1,6 млрд на помощь Украине

Япония в 2022 году выделила порядка 210 млрд иен (около $1,6 млрд) на помощь Украине. Об этом сообщает Kyodo.

В материале агентства уточняется, что данная цифра будет указана в документе о результатах работы Токио по направлению официальной помощи развитию (ODA) за прошедший год. Указанная сумма включает в себя финансовые средства, оборудование и гуманитарную помощь, переданные непосредственно Украине, а также помощь, оказанную соседним с ней странам, принимающим беженцев.

Ранее МИД Японии сообщал, что японский посол на Украине Кунинори Мацуда и вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков в ходе встречи в Киеве подписали документы на выделение гранта для украинских властей в размере 22,4 млрд иен (порядка 164 млн). Уточнялось, что выделенные средства будут направлены на разминирование и разбор завалов, а также на восстановление инфраструктуры и сельского хозяйства Украины.

Депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии Масахиса Сато также предлагал передать Украине реактивные систем залпового огня (РСЗО), которые будут списаны из японских арсеналов в 2029 году.