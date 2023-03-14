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На Сахалине и в Хабаровском крае задержали более 10 авиарейсов из-за метели

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Из-за непогоды на севере Сахалина и в Хабаровском крае были задержаны более 10 авиарейсов. Об этом со ссылкой на аэропорт Южно-Сахалинска передает РИА Новости.

Как сообщил источник агентства, рейсы были задержаны в следствие метеоусловий принимающих аэропортов. Уточняется, что в Южно-Сахалинске погода хорошая.

Согласно информации электронного табло аэропорта, авиасообщение было нарушено с Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью (Хабаровский край), Южно-Курильском на острове Кунашир, Зональным, Шахтерском и Охой (центр и север Сахалина). Часть рейсов были перенесли на 15 и 16 марта, а остальные задержаны на несколько часов.

В декабре сообщалось, что девять пассажирских рейсов были задержаны в аэропорту Челябинска из-за ледяного дождя.

В январе губернатор Стамбула Али Ерликая предупреждал жителей о возможных сбоях в работе городского транспорта в связи с сильным туманом. Руководство аэропорта им. Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула также предупреждало об отменах и задержках рейсов.

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