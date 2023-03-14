ТАСС: банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»

Баки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир», сообщает ТАСС.

По данным агентства, эмблема российской платежной системы начала отображаться на экранах банкоматов. Теперь с карты «Мир» можно снять наличные деньги.

«Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена рублей на кубинские песо при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии за операцию», — говорится в сообщении агентства.

Ранее дочерний банк ВТБ в Казахстане начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы «Мир». «ВТБ Казахстан» обслуживает как собственные карты «Мир», так и зарубежные. Клиенты смогут снимать деньги с карт без ограничений по числу операций. Также клиенты могут получать переводы с карт «Мир» любого иностранного банка.

В настоящее время карты «Мир» принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.