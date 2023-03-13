Фондовые индексы США начали торги снижением на 0,7-1%

Американские индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite в начале торгов опустились на 0,7%. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

По данным СМИ, инвесторы пересматривают прогнозы из-за возможных дальнейших действий Федеральной резервной системы. Они полагают, что американский регулятор не будет вести себя агрессивно после краха банков Silicon Valley и Signature Bank.

Ранее президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к американцам из-за ситуации в национальной банковской системе, однако не стал обещать американцам, что крах двух банков не вызовет цепную реакцию.

10 марта в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB). Банкротство связали с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы США, что повлекло обесценивание активов на балансах многих финансовых организаций.

Ранее 13 марта стало известно, что в штате Нью-Йорк власти закрыли Signature Bank из-за системных рисков. В тот же день ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рухнули более чем на 11%.