Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиян отметили рекордные показатели товарооборота

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров c иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном в ходе телефонного разговора отметили рекордные показатели товарооборота, несмотря на односторонние санкции в отношении двух государств. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

«Стороны отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского многопланового сотрудничества. Выражено удовлетворение достигнутыми рекордными показателями товарооборота, несмотря на нелегитимные односторонние санкции против наших стран», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что внешнее давление и санкции не мешают сотрудничеству России и Ирана, незаконные ограничения, наоборот, способствуют улучшению двусторонних отношений.