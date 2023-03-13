AP: США будут оказывать большее давление на помогающих России в обходе санкций

Власти США намерены чаще вводить ограничения в отношении лиц и организаций, помогающих внесенным в санкционные списки российским гражданам обходить их. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Минфин и Минюст Соединенных Штатов будут предпринимать меры для «законной ликвидации собственности российских олигархов, расширении финансовых ограничений для тех, кто способствует уклонению от санкций, и закрытии лазеек в законе, позволяющих олигархам использовать подставные компании».

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные лица сообщало, что Евросоюз попросит третьи страны внимательнее следить за импортом высокотехнологичных товаров из ЕС из-за борьбы с возможным обходом санкций Россией. Речь идет о странах, где наблюдается рост импорта различных товаров, включая содержащие высокие технологии, которые Москва затем сможет применять в военных целях на Украине. Уточняется, что меры могут затронуть сотни товарных позиций.