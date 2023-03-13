Bloomberg: экспорт нефти из России по морю увеличился за счет Индии

Российские морские перевозки сырой нефти восстановились из-за возросшего импорта топлива Индией на тихоокеанском направлении. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что за 7 дней, до 10 марта, РФ восстановила 40% потерь, понесенных в предыдущие недели, и увеличила экспорт до 3,33 млн баррелей в день.

Ранее директор по энергетике Евросоюза Паула Пиньо заявила, что ЕC до сих пор импортирует 40% объема дизельного топлива из России.

Нефтяные санкции в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен при морских перевозках.

Москва в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.