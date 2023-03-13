Экспорт российского свинца рухнул на 70% в 2022 году

Экспорт российского свинца в денежном выражении в 2022 году упал на 70%, до $80 млн, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом экспорт алюминия вырос за год на 7%, с $8,6 млрд в 2021 году до $9,2 млрд в 2022 году.

Закупки свинца российскими компаниями за прошлый год также сократились — на 56%, с $21,3 до $9,4 млн. Импорт алюминия сократился на 11% — с $1,4 млрд до $1,27 млрд.

Экспорт черных металлов из Российской Федерации в прошлом году уменьшился на 15% с $29 млрд до $24,5 млрд. Так же на 15% сократился их импорт — до $5 млрд с $5,9 млрд.

Ранее ФТС сообщила, что профицит торгового баланса России (соотношение цены вывезенных и ввезенных товаров) вырос по итогам 2022 года до $332 млрд с $200 млрд в 2021 году. За прошлый год показатель вырос в 1,66 раза. Всего Россия в 2022 году продала за границу на 19,9% больше товаров, чем по итогам 2021 года, на $591 млрд. Объем покупок у иностранных государств сократился на 11,7%, до $259 млрд.