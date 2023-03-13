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Reuters: поставки нефтепродуктов из России сократились на 10% в феврале

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Поставки российской нефти в феврале 2023 года уменьшились на 10,4% по сравнению с январским показателем, достигнув отметки в 9,531 млн тонн. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные отраслевых источников и собственные расчеты.

В публикации отметили, что сильнее всего поставки сократились в портах Азово-Черноморского бассейна. Однако, по словам собеседников агентства, это могло произойти из-за продолжительных штормов.

Экспорт нефтепродуктов также сократился и через порты Балтийского моря (-4,1%), до 5,665 млн тонн. Но поставки на Дальнем Востоке смогли подрасти на 18,9%, до 576 тыс. тонн. Такая ситуация произошла из-за того, что вступило в силу эмбарго со стороны Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты и потолка цен на них.

9 марта представители Минфина США встретились с главами крупнейших нефтяных трейдеров Gunvor и Trafigura и призвали их возобновить перевозки российской нефти, пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

До этого газета Financial Times писала, что у России осталось не так много инструментов для перевеса в энергетическом противостоянии с западными странами. Однако с помощью одного из них Москва может в одиночку воссоздать нефтяной кризис 1973 года. Речь идет о сценарии, при котором российские сырьевые компании полностью прекратят экспорт нефти на ведущие глобальные рынки.

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