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Porsche в 2022 году увеличила выручку на 13,6%, прибыль — на 27,4%

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Немецкий производитель автомобилей и солнцезащитных очков Porsche AG нарастил операционную прибыль по итогам 2022 года на 27,4%, до рекордных €6,8 млрд. Информацию об этом опубликовала пресс-служба производителя.

Выручка компании тоже оказалась рекордно высокой по итогам 2022 года — €37,6 млрд, что на 13,6% выше показателя 2021 года.

Однако аналитики, опрошенные американо-британкой компанией Refinitiv, прогнозировали прибыль компании на уровне €6,86 млрд и выручку до €38,3 млрд. В результате несоответствия ожиданиям ценные бумаги Porsche упали в цене почти на 5%.

На прошлой неделе пресс-служба итальянского дома моды Prada сообщила, что бренд по итогам 2022 года нарастил объем выручки на 21%, до рекордных €4,2 млрд. Наращивание показателя объяснили увеличением спроса на кожаные изделия, прет-а-порте и обувь компании.

Накануне крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти компания Saudi Aramco сообщила о рекордном объеме чистой прибыли по итогам 2022 года, которая составила $161,1 млрд.

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