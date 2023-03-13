Захарова предположила, как США хотят «защитить» банковскую систему после краха SVB

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила возможные действия США после краха банка Silicon Valley Bank (SVB).

Президент США Джо Байден пообещал, что в понедельник выступит с заявлением, посвященным спасению банковской системы страны.

«Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут «поддерживать устойчивость банковской системы», может каждый ребёнок – бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире», — цитирует Захарову Общественная служба новостей.

Впервые после финансового кризиса 2008 года в Соединенных Штатах Америки разорился крупный банк. Речь идет о компании Silicon Valley Bank.

Как отмечает ФАН, обанкротившийся банк примечателен тем, что с ним была связана значительная доля стартапов с венчурным капиталом, базировавшихся в США