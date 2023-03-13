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Хуснуллин сообщил о вводе в России более 5 млн «квадратов» жилья благодаря механизму ИБК

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Агентство РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина написало, что благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в России в прошлом году было введено порядка 5,6 млн квадратных метров жилья.

«В 2022 году строительная отрасль России достигла рекордного показателя по вводу жилья – 102,7 млн квадратных метров. Важный вклад в этот результат внесли проекты по созданию социальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры, которые финансируются за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Благодаря таким проектам было сдано более 5,58 млн квадратных метров жилья», – цитирует агентство Хуснуллина.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в новых регионах России планируется отремонтировать или восстановить более 2,8 тыс. многоквартирных домов.

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