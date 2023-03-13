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Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить им зимние счета за ЖКХ

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РИА Новости

Представители молдавской оппозиции собрали более 700 тыс. подписей граждан с требованиями к властям Молдавии оплатить счета потребителей за газ, электричество и отопление за три месяца зимы. Об этом заявил один из лидеров протестного движения Дину Цуркану, передает РИА Новости.

По его словам, молдавских граждан обманывают с внутренними тарифами, а правительство страны опасается протестующих, поэтому людям препятствуют в проведении протестных акций. Цуркану добавил, что оппозиция продолжает собирать подписи под своим требованием к властям.

12 марта сообщалось, что сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» вышли на очередной митинг против роста цен и тарифов. Как передает корреспондент агентства, колонны митингующих начали движение по центральному бульвару Кишинева – Стефана Великого. Уточняется, что во главе шествия идут депутаты парламентской фракции «Шор» и гражданские активисты. Манифестанты несут растяжки и плакаты с надписями «Позор», «Остановите рост цен», «Хотим достойной жизни», «Не затыкайте нам рот прокуратурой!» и «Президента Майю Санду в отставку».

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