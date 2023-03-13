Interia: Пасха для жителей Польши пройдет в режиме экономии из-за дорогих продуктов

Жители Польши будут праздновать Пасху в режиме экономии, так как цены на продукты сильно выросли, в частности на майонез. Об этом пишет Interia.

Одним из основных продуктов для пасхального завтрака является майонез, и уже сейчас можно увидеть, что цены на этот продукт резко выросли. Также начали расти цены на яйца и другие пасхальные продукты. Из-за дороговизны поляки вынуждены экономить и устраивать праздники в «бюджетном формате», отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что старшее поколение хуже переносит рост цен, так как оно находится в более уязвимом положении. Если работающие люди могут найти дополнительный заработок, то пенсионер вряд ли сможет пополнить свой бюджет.

Аналитики посчитали, что в этом году жители Польши будут меньше заказывать готовой продукции к Пасхе, которые обычно делаются в кулинариях и пекарнях. Поэтому, скорее всего, основной спрос сместится в сторону приготовления домашнего праздничного обеда.

19 февраля издание Interia сообщило, что прогнозы Еврокомиссии (ЕК) по Польше неутешительны, так как потребительская инфляция в стране по итогам января выросла на рекордные 2,4%. В публикации отметили, что влияние на рост инфляции оказали множество факторов, в том числе и вступление в силу новых законов, новых ставок налогов и прекращение работы «антиинфляционного щита» с возвращением полной ставки НДС в 23% на энергоносители и топливо.