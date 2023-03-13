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В ФТС сообщили, что профицит торгового баланса России составил рекордные $332,377 млрд

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Виталий Аньков/РИА Новости

Профицит торгового баланса России (соотношение цены вывезенных и ввезенных товаров) вырос по итогам 2022 года до $332 млрд с $200 млрд в 2021 году. Информацию об этом пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) опубликовала на своем сайте.

За прошлый год показатель вырос в 1,66 раза. Всего Россия в 2022 году продала за границу на 19,9% больше товаров, чем по итогам 2021 года, на $591 млрд. Объем покупок у иностранных государств сократился на 11,7%, до $259 млрд.

ФТС опубликовала данные о результатах торговли в 2022 году по 71 товарной позиции. В том числе служба учитывала товары из области продовольствия, удобрения, металлы, древесину, транспорт, товары легкой промышленности, игрушки, драгоценные изделия.

13 марта пресс-служба ФТС сообщила о частичном возобновлении публикации данных статистики о внешней торговли. Раскрытие такой информации приостановили весной 2022 года.

Ранее 13 марта пресс-служба ФТС сообщила, что объем экспорта фармацевтических товаров из России в 2022 году сократился на 52%, до $1,28 млрд.

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