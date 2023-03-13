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Госдума поддержала проект поправок в законопроект о цифровом рубле с корректировками

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Агентство РИА Новости написало, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник поддержал принятие в первом чтении законопроекта в рамках внедрения цифрового рубля. Поправки предусматривают изменения в Гражданский кодекс. Ранее проекты по цифровому рублю поддержал думский комитет по финансовому рынку. Документы были рекомендованы к рассмотрению Госдумой 16 марта.

Законопроект о выпуске и использовании цифрового рубля был внесен в Госдуму в декабре 2022 года. Цель законопроекта — расширение применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством. Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

ЦБ в течение прошлого года проводил тестовые платежи с цифровым рублем. Регулятор из-за антироссийских санкций ускорил начало тестирования цифрового рубля — оно стартовало 23 апреля 2022 года. Как ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с апреля 2023 года.

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