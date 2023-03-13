В ФТС сообщили, что объем экспорта фармтоваров из России в 2022 году сократился на 52%

Объем экспорта фармацевтических товаров из России в 2022 году сократился на 52%, до $1,28 млрд. Информацию об этом пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) опубликовала на своем сайте.

В то же время объем импорта соответствующей продукции вырос на 16,3%, до $16 млрд.

В целом внешний оборот торговли России в 2022 году вырос на 8,1%, до $850,5 млрд. Москва в прошлом году купила у других стран товаров больше на 19,9% относительно прошлого года, на сумму $591 млрд. Объем продажи товаров иностранным государствам снизился на 11,7%, до $259 млрд.

Во второй половине января пресс-секретарь таможни Швейцарии Донателла Дель Веккью заявила, что Берн экспортировал в Российскую Федерацию в 2022 году химической и фармацевтической продукции — в этот сегмент входят и лекарства — на сумму почти $2,5 млрд, примерно на 50% больше, чем годом ранее.

В середине февраля в пресс-службе Центра развития перспективных технологий выразили мнение, согласно которому решение руководства американской фармацевтической компании Viatris о приостановке поставок препарата «Виагра» в форме таблеток на российский рынок не приведет к дефициту средств для потенции на основе силденафила.