Банк Barclays может сэкономить £200 млн из-за приостановки выплат в пенсионную программу

Британский финансовый конгломерат Barclays может сэкономить более £200 млн в год после того, как решил временно приостановить выплаты в пенсионную программу для сотрудников. Об этом пишет The Guardian.

В феврале Barclays объявил о прибыли в размере £7 млрд по итогам 2022 года, но его «каникулы для взносов» означают, что стоимость выплат, которые он обычно делал бы в отношении пенсионных пособий бывших сотрудников, теперь должны быть покрыты пенсионной программой. Такая ситуация вызвала резкое недовольство со стороны бывших сотрудников.

По словам одного из участников пенсионной схемы, пенсионеры банка – это сотрудники которые работали в сети отделений и в Barclaycard. Они вышли на скромную пенсию, которая теперь съедается высокой инфляцией. Поэтому банк Barclays должен поступать честно со своими бывшими сотрудниками.

Ранее Министерство финансов Соединенного Королевства начало разрабатывать план по минимизации ущерба от последствий банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB). Также газета The Times написала, что министра финансов Британии Джереми Ханта призвали вмешаться в ситуацию в банковском секторе страны на фоне краха SVB.