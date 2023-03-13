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Патрушев: ФРГ понимает, что разрушение «Северных потоков» приведет к упадку ее экономики

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Германия понимает, что разрушение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» приведет к упадку экономики страны. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью для газеты «Аргументы и факты».

Патрушев напомнил, что ФРГ пыталась многие годы строить свою экономику на основе сочетания недорогих энергоресурсов из России и передовых немецких технологий. Поэтому эта страна, как никто другой, понимает, что теракты на «Северных потоках», произошедшие летом прошлого года, сильно скажутся на ее экономике.

По словам секретаря, при этом в Берлине хорошо понимают, что тесная экономическая кооперация ФРГ и РФ никогда не нравилась США и Великобритании.

И сейчас Вашингтон давит на германские власти с тем, чтобы те шли на поводу американской версии диверсии на трубопроводе.

В этом же интервью Патрушев заявил, что у США и Англии есть спецназ для диверсий, как на «Северных потоках».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

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