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Курортный сбор на Кубани вырос в 2022 году, но заплатили его лишь 20% туристов

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Доходы Краснодарского края после ввода курортного сбора в 2022 году выросли в 4,5 раза, однако заплатил его лишь каждый пятый отдыхающий. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Доходы Кубани от курортного сбора, который платили в гостиницах отдыхающие, составили в 2022 году 747 млн руб. В 2021 году было собрано в 4,5 раза меньше, или 165 млн руб. При этом собранный в прошлом году туристический налог стал рекордным за все пять лет эксперимента по курортному сбору. Однако многократный рост поступлений объясняется ростом ставки самого налога.

В публикации отметили, что число туристов, которые платили курортный сбор на Кубани, по итогам прошлого года выросло на 16%, что составляет около 3,6 млн человек. Всего же за год в регионе отдохнуло 17,4 млн туристов.

В публикации отметили, что расхождение между числом отдыхающих и теми, кто заплатил курортный сбор, объясняется наличием льготных категорий, которые освобождены от уплаты. Кроме того, часть экспертов рынка посчитали, что расхождение может быть связано и с методикой подсчета статистики. Например, в Сочи в качестве туристов считают даже тех, кто приехал в город на один день, останавливается в квартирах или кемпингах или имеет собственную недвижимость на курорте и не платит туристический сбор. Также, вполне вероятно, часть рынка может находиться в серой зоне ради сохранения конкурентоспособности.

В начале декабря председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти республики намерены продлить введенный ранее мораторий на установление курортного сбора в регионе. Он также отметил, что власти «не против курортного сбора категорически», однако сейчас его введение в Крыму преждевременно.

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