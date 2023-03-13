Премьер Китая признал, что достичь роста экономики в 5% будет непросто

Премьер-министр Китая Ли Цян признал, что достичь роста экономики в 5% будет непросто — для этого необходимо будет удвоить усилия, сообщает РИА Новости.

«Целевой показатель экономического роста Китая на этот год установлен на уровне около 5%, что было определено после всестороннего рассмотрения различных факторов. Конечно, на данный момент общий объем нашей экономики большой, он превысил 120 триллионов юаней, к тому же сейчас много новых вызовов», — заявил Ли.

Он добавил, что большинству людей не интересны показатели ВВП, их волнуют конкретные вещи: жилье, медицинское обслуживание, доступность образования, экология и занятость.

Ранее цены на нефть в мире стали снижаться после публикации прогнозов динамики ВВП Китая в 2023 году.

Инвесторы обратили внимание на прогнозы по ВВП Китая на текущий год, которые оказались слабее ожиданий. Из-за этого к 7.35 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 0,84% — до $85,11 за баррель, а апрельские фьючерсы на WTI снизились на 0,89%, до $78,97.