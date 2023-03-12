Глава Минфина США заявила, что администрация страны не станет спасать Silicon Valley Bank

Администрация Соединенных Штатов Америки не собирается спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB), но работает над тем, чтобы помочь вкладчикам одного из крупнейших американских банков. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен в интервью телекомпании CBS.

Йеллен обратила внимание на разницу текущей ситуации и финансового кризиса 2008 года, когда властям пришлось спасать многие кредитные структуры, чтобы защитить эту сферу.

«Позвольте мне уточнить, что во время финансового кризиса были инвесторы и владельцы крупных системных банков, которые были спасены, <...> и принятые (властями) реформы означают, что мы не собираемся повторять это. Но мы беспокоимся о вкладчиках, и мы сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности», — сказала она.

В ответ на вопрос, следует ли выплатить вкладчикам — среди которых предприятия малого бизнеса — полную сумму их вкладов, Йеллен отказалась комментировать планы правительства.

Ранее 12 марта Йеллен пожаловалась, что лишилась выходных из-за того, что была вынуждена работать над закрывшимся банком SVB.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что главный исполнительный директор обанкротившегося Silicon Valley Bank Грег Беккер продал акции на общую сумму $3,6 млн за несколько недель до фактического обесценивания кредитной организации.