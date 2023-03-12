Kyodo: экспорт сакэ из Японии достиг рекордных показателей

Экспорт сакэ из Японии в 2022 году вырос на 18,2% и достиг рекордного показателя, сообщает японское издание Kyodo. По данным СМИ, рост продолжается уже 13-й год подряд на фоне бума популярности японской кухни.

В 2022 году Япония экспортировала сакэ на $340 млн. Большая часть японского сакэ в 2022 году была экспортирована в Китай, на втором месте по объему продаж оказались США. Также рынок сбыта включает Южную Корею и Юго-Восточную Азию.

Японские журналисты отмечают, что рост отрасли ускоряют молодые лидеры компаний по производству сакэ, стремящиеся освоить премиальный сегмент рынка и ставящие своей задачей развитие культуры употребления традиционного напитка за рубежом.

Ранее сообщалось, что одна из тодзи, мастеров изготовления сакэ, попала в список 100 самых влиятельных женщин мира в 2020 году.