Глава Минфина США пожаловалась на отсутствие выходных из-за ситуацией с банком SVB

Министр финансов Джаннет Йеллен пожаловалась, что лишилась выходных из-за того, что вынуждена была работать над закрывшимся банком Silicon Valley Bank (SVB). Об этом она заявила в интервью CBS News.

«Американская экономика опирается на надежную и крепкую банковскую систему, способную отвечать кредитным потребностям домохозяйств и организаций. Поэтому, когда банк, особенно такой, как Silicon Valley Bank, с депозитами в миллиарды долларов, рушится, это определенно вызывает беспокойство», — сказала Йеллен.

Ранее Министерство финансов Соединенного Королевства начало разрабатывать план по минимизации ущерба от последствий банкротства банка Silicon Valley Bank (SVB). Также газета The Times написала, что министра финансов Британии Джереми Ханта призвали вмешаться в ситуацию в банковском секторе страны на фоне краха SVB.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что главный исполнительный директор обанкротившегося Silicon Valley Bank Грег Беккер продал акции на общую сумму $3,6 млн за несколько недель до фактического обесценивания кредитной организации.