ФТС: смартфоны в нарушение правил таможни в 2022 году чаще ввозили из КНР, ОАЭ и Финляндии

В Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ заявили, что в 2022 году смартфоны без соблюдения таможенных правил ввозили в страну больше всего из Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии и Китая, в связи с чем были заведены три уголовных дела. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чаще всего смартфоны ввозились из Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии и Китая. Наибольшее количество преступлений и правонарушений выявлено в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления и Шереметьевской таможни», — сказано в сообщении.

По информации ФТС, в 2022 году таможенные органы в России возбудили в связи с незаконным ввозом смартфонов 3 уголовных дела, а в 2021 году — 6. При этом размер неуплаченных таможенных платежей в прошлом году составил 30,3 миллиона рублей, а в 2021 году — 33,6 миллиона рублей.

Также отмечается, что за 2022 год были возбуждены 92 дела об административных правонарушениях, связанных со смартфонами, а в 2021 году было заведено 41 такое дело.

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба РФ в прошлом году пресекла 11670 попыток россиян незаконно вывезти за границу наличные – рубли, доллары США и евро. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 24%.