Axios: США грозит «катастрофический» кризис банковской системы

Соединенным Штатам угрожает «катастрофический» кризис банковской системы, если американское правительство до завтрашнего дня не выработает план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает Axios.

«Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения», — сказано в сообщении.

По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы Калифорнии сейчас закрыли этот банк. При этом FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в структуру Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Ранее миллиардер Билл Экман заявил, что власти США должны действовать быстро, иначе может наступить крах экономики из-за банкротства американского банка Silicon Valley Bank.