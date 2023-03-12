Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Axios: США грозит «катастрофический» кризис банковской системы

close
100%
Silicon Valley Bank

Соединенным Штатам угрожает «катастрофический» кризис банковской системы, если американское правительство до завтрашнего дня не выработает план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает Axios.

«Президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения», — сказано в сообщении.

По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы Калифорнии сейчас закрыли этот банк. При этом FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в структуру Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Ранее миллиардер Билл Экман заявил, что власти США должны действовать быстро, иначе может наступить крах экономики из-за банкротства американского банка Silicon Valley Bank.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть