В Крыму подписали соглашения на развитие туротрасли на сумму 4,5 млрд рублей

На мероприятии крымского курорта Mriya Resort & Spa около 300 представителей туристической и сельскохозяйственной отраслей подписали несколько соглашений об увеличении популярности туристической отрасли региона. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение гендиректора этого пятизвездочного отеля Самвела Саруханяна.

«Приехали свыше 300 различных партнеров, подписываются соглашения агентского характера и договоры поставок. В общей сложности были подписаны соглашения на общую сумму около 4,5 млрд руб. Мы ожидаем, что благодаря этому мероприятию наш комплекс увеличит свою выручку на 2 млрд руб. в этом году», — сказал Саруханян.

Среди участников встречи, в том числе — туроператоры, турагентства, бизнес-партнеры, обслуживающие туристические объекты, поставщики продуктов питания.

На этой неделе президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что из-за транспортных сложностей турпоток в Крыму в 2023 году может сократиться на 20–30% по сравнению с прошлым годом.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» написала о сокращении стоимости отдыха в Крыму на 30 — 40% относительно сезона 2022 года.