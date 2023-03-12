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Экономист из США Креспо назвал три фундаментальные слабости Украины

Экономист Рикардо Креспо в материале для американского издания Times of San Diego признал наличие у России преимуществ перед Украиной.

«Во-первых, украинский конфликт — это война на истощение, в которой преимущество имеет сторона с наибольшими резервами», — цитирует Креспо Общественная служба новостей.

Эксперт отметил, что Украина лишена возможности содержать собственные ВС. Их финансируют страны Запада по приказу США.

Креспо добавил, что даже среди стран, высказывающихся в поддержку Украины, так и не появилось единой позиции, которая позволит завершить конфликт с Россией.

«Зеленский говорит, что не будет вести переговоры, в которых упоминается отказ от какой-либо украинской территории, включая Крым, Донецк или Луганск, — это нереальная позиция», — резюмировал экономист.

Как напоминает НСН, ранее стало известно, что власти Украины планируют увеличить военные расходы на 13,6 млрд долларов.

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