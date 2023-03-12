Специалист по недвижимости Писанкова объяснила, как заемщику выбрать необходимую ипотеку

Ипотечных программ достаточно много, поэтому перед принятием решения необходимо определиться с жильем, которое будет приобретаться. Об этом газете «Известия» заявила эксперт по недвижимости, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова.

«В зависимости от выбранной недвижимости будут разные процентные ставки и требования к первоначальному взносу. Например, по строящемуся жилью процентная ставка — от 4 до 8%. Это льготное кредитование — ипотека для сотрудников IT, семейная ипотека и господдержка», — отметила Писанкова.

По ее словам, при льготной ипотеке для IT есть ограничения по сумме кредита в 18 млн рублей для жителей регионов-миллионников и до 9 млн рублей для остальных регионов. Семейная же ипотека жителям Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области выдается в размере 12 млн рублей, а для остальных регионов действует ограничение в 6 млн рублей.

Она добавила, что также есть множество программ на покупку или строительство загородного жилого дома на земельном участке. В этом случае ставки могут начинаться от 3%, но для этого необходимо выполнить ряд требований. Однако, какая бы ипотека не была выбрана, необходимо верно рассчитать платежи и соотнести их со своими возможностями.

10 марта агентство ТАСС со ссылкой на сообщение главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко сообщило, что средняя ставка по кредиту на покупку вторичной невидимости в России может вырасти в апреле 2023 года до 12% с текущих 11,45%.