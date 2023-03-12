HR-консультант заявил, что право на отпуск при увольнении определено трудовым договором

HR-консультант Роман Губанов заявил, что у работодателя есть право на отказ сотруднику в предоставлении отпуска в случае увольнения и это условие прописано в заключенном трудовом договоре. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, в такой ситуации все зависит от отпускных графиков.

Например, когда сотрудник предварительно согласовал дату отпуска с руководством, то никаких проблем появиться не должно.

«Если работник не обговорил этот вопрос и не отгулял свои выходные за время работы, то руководитель вправе сам решить, запретить или разрешить отпуск», — обратил внимание он.

Отказ может поступить, если в трудовом договоре действительно есть пункт, что рабочий должен трудиться две недели без отпусков перед своим уходом из компании.

«Есть и еще одна веская причина, при которой отпуск работнику не положен, — увольнение за невыполнение обязанностей», — пояснил Губанов.

Ранее уточнялось, что Крым, Сочи и Алтай стали популярными направлениями для отпуска летом.