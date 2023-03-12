Посол Судана заявил о заинтересованности Хартума в закупках зерна и масел из РФ

Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что Хартум заинтересован в закупках зерна и масел из РФ. Его слова передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос агентства о том, какие товары из России могли бы заинтересовать Судан, дипломат заявил, что это, конечно, зерно и различные масла, употребляемые в пищу.

Сирраджа также добавил, что Судан мог бы использоваться в качестве хаба для продажи российских продуктов в другие африканские страны благодаря его стратегически удобному расположению.

Кроме того, посол заявил, что Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, поставляя хлопок, пищевые добавки и фрукты.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла говорил о том, что страна открыта к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти. Он также отметил, что несколько компаний из России сейчас работают в сфере нефти и газа в Судане.