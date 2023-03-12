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The Times: Минфин Британии призвали вмешаться из-за хаоса, случившегося после банкротства SVB

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министра финансов Британии Джереми Ханта призвали вмешаться в ситуацию в банковском секторе страны на фоне краха американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом пишет издание The Times.

Министра финансов Великобритании Джереми Ханта призвали вмешаться для предотвращения банкротств в технологическом секторе на фоне хаоса, вызванного разорением SVB, отметили в публикации.

Ранее в воскресенье издание The New York Times писало, что американские банки могут столкнуться с проблемами после банкротства SVB. Издание подчеркивает, что банкротство банка произошло спустя два дня после того, как в кредитной организации были приняты экстренные меры по обработке запросов на вывод средств. Одновременно с этим резкое снижение стоимости инвестиционных активов SVB «потрясло Уолл-стрит и вкладчиков, в результате акции резко упали».

До этого основатель американских компаний SpaseX и Teslа, предприниматель Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося крупного инвестиционного банка SVB после краха кредитной организации.

11 марта калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций закрыл Silicon Valley Bank, базирующийся в округе Санта-Клара. Банкротство крупного банка в США было зафиксировано впервые с начала мирового финансового кризиса 2008 года.

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