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Moneyman: россияне стали чаще брать займы в МФО на незапланированные траты

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

По данным исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в группу IDF Eurasia) стало известно, что россияне в январе–феврале стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях (МФО) на незапланированные траты и на ремонт квартиры или дома по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что доля заявок на незапланированные и срочные траты выросла с 34,2% до 37,7% (на 3,5 п. п.). Также увеличилась доля заявок на ремонт квартиры или дома — с 10,2% до 13,5% (3,3 п. п.). Доля заявок на приобретение бытовой техники, электроники снизилась с 13,4% до 10,5%.

«На фоне роста цен техника отошла у россиян на второй план. Ее подорожание сдерживало граждан от покупки, также сказалось замещение ассортимента новыми брендами, которые пока еще только завоевывают доверие потребителей. Цены на товары для ремонта тоже выросли, но его приоритетность оказалась на более высоком уровне», — говорится в тексте исследования.

Ранее стало известно, что россияне в 2023 году сменили свой приоритет с накоплений на поиск дополнительного заработка. Об этом сообщили более трети граждан – 32,8%. По сравнению с годом ранее их доля выросла на 8,2 процентных пункта. При этом доля желающих копить деньги за тот же период снизилась на 14,8 п.п. до 28,5%. 

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