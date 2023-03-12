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В ФРГ несколько аэропортов отменят рейсы из-за забастовки

Die Welt: несколько аэропортов Германии отменят рейсы 13 марта из-за забастовки

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Depositphotos

В аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера 13 марта пройдут предупредительные забастовки, в этой связи будут отменены вылеты, сообщила немецкая газета Die Welt.

Забастовки призвал провести профсоюз Verdi.

Отмечается, что предпосылкой для забастовки послужили безуспешные коллективные переговоры об оплате для работников авиационной безопасности.

В публикации отмечается, что в Берлине будет отменено около 200 рейсов, это затронет порядка 27 тыс. пассажиров.

В феврале в парижском аэропорту Орли задерживались рейсы из-за забастовок диспетчеров.

Ранее аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за профсоюзной забастовки.

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