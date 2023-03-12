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NYT: банкротство Silicon Valley Bank грозит проблемами другим банкам в США

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Silicon Valley Bank

Американские банки могут столкнуться с проблемами после банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает издание The New York Times.

В публикации отмечается, что крах SVB, активы которой взяла под контроль Федеральная корпорация страхования вкладов, вызвал опасения, что другие банки могут столкнуться с похожими проблемами.

Издание подчеркивает, что банкротство банка произошло спустя два дня после того, как в кредитной организации были приняты экстренные меры по обработке запросов на вывод средств. Одновременно с этим резкое снижение стоимости инвестиционных активов SVB «потрясло Уолл-стрит и вкладчиков, в результате акции резко упали».

NYT отмечается, что в дальнейшем с проблемами, с которыми столкнулся Silicon Valley Bank, могут распространиться по некоторым частям этого сектора. В связи с этим руководитель министерства финансов США Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости американской банковской системы, отмечается в статье.

Ранее стало известно, что в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB).

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