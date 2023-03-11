Маск заявил о готовности приобрести обанкротившийся Silicon Valley Bank

Основатель американских компаний SpaseX и Teslа, предприниматель Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося крупного инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB) после краха кредитной организации. Об этом бизнесмен сообщил в своем Twitter.

Один из пользователей предложил социальной сети, которую приобрел Маск, выкупить SVB и превратить его в электронный банк. В ответ предприниматель заявил о готовности рассмотреть возможность реализации данной покупки, однако не стал уточнять, когда может произойти эта сделка.

«Я открыт для этой идеи (приобретение SVB и превращение кредитной организации в электронный банк — «Газета.Ru»)», — написал Маск.

11 марта калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций закрыл Silicon Valley Bank, базирующийся в округе Санта-Клара. Банкротство крупного банка в США было зафиксировано впервые с начала мирового финансового кризиса 2008 года.

Специализацией кредитной организации были инвестиции в технологические стартапы. Однако после рассылки письма, в котором сообщалось о намерении руководства банка в сжатые сроки привлечь капитал на общую сумму более $2 млрд после понесенных финансовых убытков, начался массовый отток вкладчиков и резкое падение стоимости акций SVB. Эти факторы и привели в конечном счете к краху инвестиционной финансовой организации.