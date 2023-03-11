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ET: Армения предложила Индии торговый коридор в Россию и Европу

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Sergei Grits/AP

Армения предложила Индии предоставить торговый коридор через Черное море, чтобы сделать путь для индийской продукции в Российскую Федерацию и страны Европы более коротким и быстрым. Об этом пишет The Economic Times.

Отмечается, что соответствующее предложение было сделано во время визита министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию. Согласно предложению Еревана, маршрут должен соединить Мумбаи с Европой через Иран и Армению в обход Азербайджана, с которым у Еревана и Дели не очень хорошие отношения.

Новый коридор также создаст дополнительный маршрут в обход Суэцкого канала во избежание конфронтации между Россией и Западом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Азербайджан проявляют политическую волю к созданию международного транспортного коридора «Север — Юг», поэтому проект точно будет реализован.

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