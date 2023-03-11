«Новые Известия»: российские экспортеры не могут вывести из Индии выручку за продажу нефти

Российские экспортно-сырьевые компании столкнулись с трудностями при выводе денежных средств от продажи энергоресурсов из Индии. Это обусловлено особенностями местного финансового регулирования, из-за чего вывести рупии из страны представляется крайне сложной задачей, сообщает издание «Новые Известия» со ссылкой на отраслевых аналитиков.

При этом по итогам 2022 года Индия стала для России одним из ключевых импортеров энергетических ресурсов наряду с Китаем. А в некоторые месяцы Нью-Дели и вовсе опережала Пекин по объемам потребления сырьевой продукции из РФ. Несмотря на это, главная проблема заключается в том, что Индия предпочитает приобретать российские ресурсы за местную национальную валюту — рупии, уточняется в статье.

«В российско-индийской торговле уже формируется гигантский торговый дисбаланс. Индия рассчитывается с экспортерами в своей национальной валюте, а вывести рупии из страны невозможно», — заявил профессор, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

На проблему с выводом денежных средств российских сырьевых экспортеров из Индии также указал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. При этом аналогичные трудности складываются и с китайским юанем.

«Особенности финансового регулирования в Индии таковы, что любым зарубежным компаниям весьма проблематично просто так вывести рупии со счета, открытого в индийском банке. Можно продавать российскую нефть за юани, но в большинстве случаев просто вывести юани и потом обналичить их в интересах вашей компании так просто не получится. Просто потому, что есть определенные обременения на использования валюты и на вывод этой валюты из финансовой системы данных стран, в том числе и Индии», — заключил Громов.

9 марта агентство Bloomberg сообщило, что нефть из России растет в цене по мере роста числа азиатских покупателей. Цены на нефть ESPO оказались примерно на $6,5–7 ниже, чем на североморскую Brent, а сырье марки Urals стоило примерно на $10 ниже этого ориентира. Однако это все равно на $2 больше, чем в феврале 2023 года.