Доцент Чирков счел рост ставок большей угрозой для финсистемы США, чем крах Silicon Valley Bank

Неоднократное повышение ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США представляет более серьезную угрозу для американского финрынка, чем банкротство крупной кредитной организации Silicon Valley Bank (SVB). Слова доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максима Чиркова приводит газета «Известия».

Крах SVB не повлечет за собой массовых банкротств других кредитных организаций на внутреннем финансовом рынке США. Это обусловлено спецификой клиентской базы данного банка, который в основном занимался инвестициями в технологические стартапы. Этот вид вложений является рискованным, из-за чего подобных организаций в Соединенных Штатах насчитывается не так много, пояснил Чирков.

«А вот рост процентных ставок в США уже может способствовать банкротству многих финансовых учреждений. Обслуживание кредитов для банков становится очень дорогим. Кроме того, повышение процентных ставок делает активы банков менее ценными. Облигации, которые находятся в активах многих банков США, становятся намного дешевле. Это создает большие проблемы», — заявил он.

10 марта агентство Bloomberg сообщило, что финансисты с Уолл-стрит опасаются нового банковского кризиса в США после обрушения стоимости акций (-60%) Silicon Valley Bank (SVB), кредитовавшего технологические стартапы. На этом фоне ряд американских банков также столкнулись с падением цен на собственные ценные бумаги, а экстренный сбор экономической помощи пострадавшему SVB привел к растущей панике среди биржевых трейдеров.