Bloomberg: ЕС хочет «надавить» на Казахстан, ОАЭ и Турцию из-за реэкспорта санкционных товаров в РФ

Власти Евросоюза (ЕС) планируют оказать давление на третьи страны, включая государства Центральной Азии, с целью полного прекращения реэкспорта ряда категорий санкционной продукции в Россию. Речь идет в том числе о высокотехнологических товарах и оборудовании, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские власти, в частности, обеспокоились резким ростом поставок в Россию полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран G7, несмотря на действующие международные санкции. Основными реэкспортерами в данных случаях выступают Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и «полдюжины других экономик в Восточной Европе и Центральной Азии», уточняется в статье.

«Европейский союз планирует обратиться к третьим странам, которые столкнулись с резким ростом импорта из ЕС передовых технологий и других товаров, которые могут быть использованы Россией в военных целях в Украине, с просьбой усилить мониторинг торговли данными видами продукции», — говорится в материале.

Схема так называемого «параллельного импорта» также вызвала обеспокоенность у президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. 10 марта они сделали совместное заявление, в котором указали на необходимость усиления контроля за тем, чтобы их технологические разработки не применялись для наращивания военного и разведывательного потенциала стран, которые они считают соперниками, включая Россию.