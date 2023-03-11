«Газпром» снизил объемы транзита газа через Украину по газоизмерительной станции «Суджа»

В течение 11 марта объемы прокачки природного газа через Украину в Европу по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» составят 39,6 млн кубометров. Накануне этот показатель находился на отметке 42,4 млн кубов, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные российского энергетического холдинга «Газпром».

«Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину до 39,6 млн кубометров на 11 марта через газоизмерительную станцию «Суджа». За 10 марта компания поставила через станцию 42,4 млн кубов», — говорится в материале.

В настоящее время маршрут поставок природного топлива через ГИС «Суджа» остается единственным направлением экспорта российского газа в государства Центральной и Западной Европы. Заявки на подачу газа через ГИС «Сохрановка» украинская сторона стабильно отклоняет с мая 2022 года. Киев объяснил свое решение тем, что станция сейчас находится под контролем российских сил, заключается в статье.

4 марта энергохолдинг «Газпром» снизил прокачку газа через Украину на 5,3% — до 39,8 млн кубометров. Накануне, 3 марта этот показатель составлял 42,4 млн кубов топлива. Таким образом, уровень прокачки газа тогда упал примерно на 5,3%.