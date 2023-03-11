В Венгрии спрогнозировали стабильную финансовую ситуацию в России в 2023 году — эти данные опубликовали аналитики крупнейшего в стране инвестиционного банка OTP, сообщает ТАСС.

«Ожидается, что операционная среда для банков [группы OTP] не будет больше ухудшаться ни в России, ни на Украине и они смогут генерировать прибыль в обеих странах», — считает заместитель генерального директора OTP Ласло Бенчик.

По его словам, конфликт на Украине вынудил банк сократить операции, однако в России, несмотря на сокращение в 2022 году на 57%, банки получили прибыль в размере 3,9 млрд рублей после уплаты налогов. А на Украине финансовые предприятия группы OTP показали значительный убыток в -15,6%.

Ранее в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank.

Все застрахованные депозиты из SVB были переведены в Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, предполагается, что вкладчики получат доступ к своим депозитам не позднее понедельника, 13 марта. По мнению министра финансов США Джанет Йеллен, банковская система США должна справиться с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank.